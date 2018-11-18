Когда откроется генконсульство Узбекистана в Казани

Ранее генконсульство Узбекистана заработало в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Казани может начать работу уже в январе 2019 года. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на генконсула Узбекистана в Казани Фариддина Насриева.

По словам Насриева, в настоящее время решаются организационные вопросы открытия диппредставительства.

Напомним, 13 ноября открылось генконсульство Узбекистана в Екатеринбурге. Гостям мероприятия презентовали программу "Путешествуй по Узбекистану!".

Также с февраля 2018 года генеральное консульство Узбекистана начало функционировать в Санкт-Петербурге.