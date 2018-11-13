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В Екатеринбурге открылось Генконсульство Республики Узбекистан

Урал соскучился по дружбе с Узбекистаном: как открылось новое генконсульство

© Правительство Свердловской области
Общество
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Красную ленту генконсульства в Екатеринбурге перерезали посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik, Ольга Ерачина. Торжественная церемония открытия генерального консульства Республики Узбекистан, а также презентации туристических возможностей этой страны прошли в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

У здания на Карла Либкнехта, 22, где разместилась дипмиссия, торжественно подняли флаг Узбекистана. Красную ленту перерезали посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов сообщил, что консульский округ открывшегося генконсульства включает Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

"Для меня большая честь стать первым генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге. Большое спасибо за поддержку. Мы будем оказывать консульскую правовую помощь, а также будем работать для укрепления экономических взаимоотношений Республики Узбекистан со Свердловской областью и другими регионами", – цитируются в сообщении департамента слова Хатамова.

Министр Козлов отметил, что в регионе "соскучились по тесному взаимодействию с представителями Узбекистана и готовы к сотрудничеству".

Проспект Ленина в Екатеринбурге.
© Sputnik / Алексей Куденко
Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге
Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил, что открытие Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге окажет серьезное влияние на развитие двусторонних отношений между странами.

"Я хотел бы сказать слова благодарности генеральным консулам, которые здесь присутствуют и которые уже имеют опыт работы здесь, на территории Урала, которые и советом, и другой различной помощью оказывают содействие в создании генерального консульства Узбекистана. Хотел бы поддержать Абдусалома Курбоновича (Хатамова, генконсула Узбекистана. — Ред.), для него это действительно интересный опыт создания нового консульского учреждения", — сказал Харлов журналистам.

Узбекистан надеется заменить россиянам Турцию и Египет

Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов подчеркнул, что Россия является "важным и надежным партнером Узбекистана, отношения с которым носят стратегический и союзнический характер".

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан Ботиржон Закирович Асадов
© Sputnik / Алексей Дружинин
Асадов поблагодарил губернатора Свердловской области за сотрудничество
По его словам, Узбекистан проделал огромную работу по упрощению визовых процедур, улучшению туристической инфраструктуры в стране и созданию максимально благоприятных условий для гостей. Посол отметил, что между Россией и Узбекистаном в настоящее время подписаны четыре соглашения в сфере туризма, только за восемь месяцев Узбекистан посетили 350 тысяч россиян. 

Он сообщил журналистам, что в Свердловскую область в рамках промомероприятий "Путешествуй по Узбекистану!" приехали представители порядка 10 крупных компаний, а также представители Госкомтуризма Узбекистана.

"Они будут предлагать тот туристический пакет, который имеется, будут вместе обсуждать какие-то новые пакеты, которые были бы удобны для российского туриста. Проведенные исследования показывают, что Узбекистан становится очень популярным для проведения зимних каникул", — сказал посол.

По его словам, во вторник между Свердловской областью и Узбекистаном будет подписан ряд соглашений.

На презентации туристического потенциалы страны гости смогли попробовать разнообразные блюда узбекской кухни и восточные сладости, увидеть танцевальные выступления под аккомпанемент национальных мелодий, а также продегустировать винно-водочную продукцию Узбекистана.

Глава узбекской делегации, замгубернатора Самаркандской области Ботиржон Нуруллаев сообщил, что Узбекистан решает вопрос доступности авиаперелетов в страну, которые на сегодняшний день дорогие.

"У нас на сегодняшний день имеются проблемы в плане логистики. Многие жалуются, что авиаперелеты очень дорогие. Мы сейчас активно над этим работаем. Решаются эти вопросы", — сказал Нуруллаев. По его словам, улучшения будут заметны уже через полгода.

Глава узбекской делегации отметил, что за 2 года в республике были сделаны серьезные шаги в направлении развития туризма, и назвал это прорывом. В Узбекистане по примеру западных стран создана туристическая полиция, которая оказывает помощь туристам, выпущено около 30 нормативных актов, направленных на поддержку туристической отрасли.

Делегация намерена привлечь в Узбекистан россиян, привыкших отдыхать на море в Турции и Египте. Помимо программ, связанных с посещением исторических мест и достопримечательностей, в Узбекистане, по словам Нуруллаева, развиваются и другие направления – это горнолыжный туризм, экстремальные виды туризма, экотуризм, агротуризм. Так, можно своими глазами увидеть, как выращиваются и собираются овощи и фрукты, как производится вино, а также продегустировать все это.




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