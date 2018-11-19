Мирзиёев поделился мнением о сотрудничестве с США

С начала этого года в Узбекистане появились 25 новых предприятий с участием американского капитала, отметил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с делегацией конгресса США.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Конгресса США во главе с конгрессменом Трентом Келли, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В делегацию также вошли члены Палаты представителей Висенте Гонсалес, Рональд Эстес, Роджер Маршалл и Дженнифер Гонсалес Колон.

Президент отметил, что в последнее узбекско-американское сотрудничество активно развивается. По его мнению, новая эра стратегического партнерства двух стран началась со встреч на высшем уровне в мае этого года в Вашингтоне.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан и США обсудили укрепление связей

Президент подчеркнул, что с начала этого года объемы взаимного товарооборота выросли в два раза, в республике создано более 25 новых предприятий с участием американского капитала. В Узбекистане впервые прошли деловые мероприятия Недели американского бизнеса.

Основными на встрече стали актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки. Особое внимание стороны уделили формированию благоприятных условий и поддержке совместных программ и проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, прежде всего, на межрегиональном уровне.

Конгрессмены высоко оценили происходящее в Узбекистане реформы. Они добавили, что готовы активно содействовать дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства между двумя странами.