Зачем президенты стран Центральной Азии соберутся в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президенты государств Центральной Азии соберутся в Ташкенте в 2019 году для очередных консультаций. Об этом пишет пресс-служба президента Казахстана.
Этот вопрос обсудили по телефону лидеры Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев. Стороны подтвердили договоренность организовать в следующем году очередную рабочую встречу глав стран ЦА в узбекской столице.
Мирзиёев и Назарбаев подчеркнули важность согласования вопросов подготовки данного мероприятия на уровне внешнеполитических ведомств стран региона.
Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте 2018 года в Астане.