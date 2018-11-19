Зачем президенты стран Центральной Азии соберутся в Ташкенте

Предстоящее мероприятие обсудили по телефону Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президенты государств Центральной Азии соберутся в Ташкенте в 2019 году для очередных консультаций. Об этом пишет пресс-служба президента Казахстана.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев обсудил с Назарбаевым торговлю и подготовку к встрече глав ЦА

Этот вопрос обсудили по телефону лидеры Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев. Стороны подтвердили договоренность организовать в следующем году очередную рабочую встречу глав стран ЦА в узбекской столице.

Мирзиёев и Назарбаев подчеркнули важность согласования вопросов подготовки данного мероприятия на уровне внешнеполитических ведомств стран региона.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте 2018 года в Астане.