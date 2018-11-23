Евросоюз и Узбекистан договорятся об укреплении связей

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан и Евросоюз договорились запустить официальные переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую дипломатическую службу. Планируется, что в новом документе будет уделено особое внимание, в частности, политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям.
"В качестве важного шага вперед в развитии отношений между ЕС и Узбекистаном высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сегодня приступили к переговорам о новом всеобъемлющем двустороннем соглашении", — говорится в сообщении.
Ранее глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов договорился в Брюсселе о финансировании Евросоюзом ряда проектов в республике общим бюджетом 25 миллионов евро.