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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Евросоюз и Узбекистан договорятся об укреплении связей

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Планируется заключить соглашение, которое заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, действующий с 1999 года.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан и Евросоюз договорились запустить официальные переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую дипломатическую службу. Планируется, что в новом документе будет уделено особое внимание, в частности, политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям.

"В качестве важного шага вперед в развитии отношений между ЕС и Узбекистаном высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сегодня приступили к переговорам о новом всеобъемлющем двустороннем соглашении", — говорится в сообщении.

Объемный логотип евро
© AP Photo / BERND KAMMERER
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Федерика Могерини отметила, что во время двух визитов в Узбекистан за последний год смогла лично убедиться в масштабных реформах, которые проводятся в стране. Кроме того, она назвала конструктивной роль, которую играет республика с точки зрения региональной политики. Новое соглашение позволит и дальше поддерживать проводимые реформы, укреплять экономические и политические связи.

Ранее глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов договорился в Брюсселе о финансировании Евросоюзом ряда проектов в республике общим бюджетом 25 миллионов евро.

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Теги:
Узбекистан, Евросоюз



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