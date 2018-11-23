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Флаги Евросоюза в Берлине

Таджикистан намерен договориться с Евросоюзом о новом соглашении

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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В Брюсселе прошли консультации в формате Евросоюз – Центральная Азия. ЕС уже официально открыл переговоры с Узбекистаном о новом соглашении по углубленному партнерству.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Евросоюз в ближайшее время рассмотрит возможность начать переговоры с Таджикистаном о новом соглашении по сотрудничеству, рассказала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщает РИА Новости.

"Таджикистан просигнализировал нам сегодня, что он тоже хочет провести переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с ЕС. Мы рассмотрим возможность начать переговоры в ближайшее время", — сказала Могерини.

Ранее Узбекистан и Евросоюз договорились запустить официальные переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению. Новый документ, отметила Федерика Могерини, позволит и дальше поддерживать проводимые в республике реформы, укреплять экономические и политические связи. 

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Теги:
Евросоюз, Таджикистан



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