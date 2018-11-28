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Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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По словам президента России, ситуация была создана с целью подавления политических противников нынешних властей Украины, и есть все признаки, что провокация готовилась заранее.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" прокомментировал нарушение кораблями ВМС Украины территориальных вод РФ, заявление главы государства передает РИА Новости.

Он назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников Киева и усмотрел в ситуации признаки заранее заготовленной провокации.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По словам российского лидера, это могло стать предлогом для введения на Украине военного положения.

Путин также напомнил, что среди членов экипажа украинских судов находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, они фактически и руководили операцией.

Глава России подчеркнул, что это не имеет ничего общего с попытками урегулировать отношения РФ и Украины.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В среду днем морякам предъявили обвинение.

Теги:
Киев, Керченский пролив, Владимир Путин



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