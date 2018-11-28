Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

По словам президента России, ситуация была создана с целью подавления политических противников нынешних властей Украины, и есть все признаки, что провокация готовилась заранее.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" прокомментировал нарушение кораблями ВМС Украины территориальных вод РФ, заявление главы государства передает РИА Новости.

Он назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников Киева и усмотрел в ситуации признаки заранее заготовленной провокации.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

По словам российского лидера, это могло стать предлогом для введения на Украине военного положения.

Путин также напомнил, что среди членов экипажа украинских судов находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, они фактически и руководили операцией.

Глава России подчеркнул, что это не имеет ничего общего с попытками урегулировать отношения РФ и Украины.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В среду днем морякам предъявили обвинение.