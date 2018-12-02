О чем говорили Путин и Трамп на G20

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 сообщил, что поговорил с лидером США Дональдом Трампом "на ногах". Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сказал российский лидер.

Путин выразил сожаление, что не получилось полноценно пообщаться с американским президентом. Он отметил, что эта встреча давно назрела.

По словам лидера российского государства, это связано с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как Трамп объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Комментируя причины отказа президента Соединенных Штатов от полноценных переговоров, Путин отметил, что его коллега "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.

Захарова: Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации внутри США

Президент России напомнил, что первоначально было запланировано провести двустороннюю встречу в Париже, в ходе торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, однако эту встречу отменили, не желая разрушать график работы в рамках памятных мероприятий, "чтобы не создавать проблем для хозяев" при том, что участвовало очень много гостей.

"Перенесли на Буэнос-Айрес. Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море", — сказал Путин, высказав предположение, что именно по этим соображениям США сочли целесообразным не проводить встречу.

При этом российский лидер выразил надежду, что встреча с Трампом произойдет, когда Штаты будут готовы. Путин подчеркнул, что не ставит каких-либо предварительных условий для этих переговоров.