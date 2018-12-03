Онищенко о биолабораториях США в СНГ: главное - отличать медиков от военных

Развертывание в странах СНГ лабораторий, где не только исследуются, но и хранятся опасные вирусы, несет угрозу для гражданского населения, рассказал Sputnik Узбекистан врач-эпидемиолог, депутат Государственной думы Российской Федерации Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, при строительстве тех или иных лабораторий в Узбекистане или других странах СНГ необходимо четко различать, в чьем подчинении находятся те или иные иностранные лаборатории — одно дело, если их деятельность курирует Минздрав США, и совсем иное, если за медиками стоят военные.

"Там работают военные микробиологи… Когда мы разбирались с грузинской лабораторией – там есть структуры, так называемые "холодные комнаты", в которых нарабатывается активный, опасный для здоровья материал", — пояснил Онищенко.

© Sputnik / Михаил Киреев Лабораторная работа: как США готовятся к биологической войне в Европе

Кроме того, добавил он, наличие в подобных лабораториях средств доставки возбудителей болезней в виде дронов свидетельствует об агрессивности задач, поставленных перед сотрудниками.

"Они что, детей спасать будут на дронах?", — вопрошает эксперт.

При этом, как объяснил Онищенко, с гражданскими эпидемиологическими структурами США работают и Россия, и страны СНГ – и, более того, это сотрудничество крайне продуктивно.

В начале октября этого года Минобороны России выразило обеспокоенность деятельностью США в сфере изучения опасных вирусов и штаммов. Особое внимание было уделено Центру Лугара, который ведет активную деятельность на территории сопредельных с Россией государств. В частности, появлялась информация о реконструкции лабораторных корпусов Центра на Украине, в Азербайджане и Узбекистане.

По данным военного ведомства РФ, в таких лабораториях производился сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, в том числе преодолевающих защитное действие вакцин и обладающих устойчивостью к антибиотикам. На эту программу США заложили около 1 миллиарда долларов.