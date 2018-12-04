Жээнбеков назначил нового посла Кыргызстана в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении нового посла в Узбекистане, сообщается на сайте главы государства.

Чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Узбекистане стал Ибрагим Джунусов, который ранее занимал должность посла в Турции.

Президент Кыргызстана также освободил Мирослава Ниязова от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Таджикистан. Этот пост займет Джаныш Рустенбеков, ранее возглавлявший диппредставительство в Туркменистане.

Своего поста лишился также посол Кыргызстана в Китае и Монголии с резиденцией в Пекине Азамат Усенов.