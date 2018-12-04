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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Жээнбеков назначил нового посла Кыргызстана в Узбекистане

© Официальный сайт президента Кыргызской Республики
Политика
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Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков произвел несколько кадровых перестановок среди представителей дипломатического корпуса.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении нового посла в Узбекистане, сообщается на сайте главы государства.

Чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Узбекистане стал Ибрагим Джунусов, который ранее занимал должность посла в Турции.

Президент Кыргызстана также освободил Мирослава Ниязова от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Таджикистан. Этот пост займет Джаныш Рустенбеков, ранее возглавлявший диппредставительство в Туркменистане.

Своего поста лишился также посол Кыргызстана в Китае и Монголии с резиденцией в Пекине Азамат Усенов. 




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