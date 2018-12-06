Шавкат Мирзиёев прилетел в Петербург на встречу глав государств СНГ

Глава Узбекистана примет участие в традиционном мероприятии, где лидеры СНГ подводят итоги уходящего года.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государств-участников СНГ, передает пресс-служба узбекского лидера.

Президент Узбекистана вместе с другими лидерами СНГ подведет итоги прошедшего года.

Кроме того, главы стран поговорят о планах и обсудят вопросы региональной и мировой повестки.

Неформальный саммит - беседа лидеров стран СНГ в неофициальной обстановке, где каждый участник Содружества может поднять любой интересующий вопрос, жесткой повестки не предусмотрено.

Это традиционные мероприятия перед Новым годом, цель которых - подвести итоги уходящего года и поговорить о перспективах совместной работы в новом году.