Шавкат Мирзиёев прилетел в Петербург на встречу глав государств СНГ

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав государств-участников СНГ, передает пресс-служба узбекского лидера.
Президент Узбекистана вместе с другими лидерами СНГ подведет итоги прошедшего года.
Кроме того, главы стран поговорят о планах и обсудят вопросы региональной и мировой повестки.
Неформальный саммит - беседа лидеров стран СНГ в неофициальной обстановке, где каждый участник Содружества может поднять любой интересующий вопрос, жесткой повестки не предусмотрено.
Это традиционные мероприятия перед Новым годом, цель которых - подвести итоги уходящего года и поговорить о перспективах совместной работы в новом году.