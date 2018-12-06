Узбекистан и Великобритания готовы к совместным проектам в Афганистане

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Специальные представители Узбекистана и Великобритании Исматулла Иргашев и Гарет Бейли обсудили ситуацию в Афганистане и реализацию совместных проектов в этой стране, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Особое внимание было уделено важным направлениям взаимодействия в рамках реализации Ташкентской декларации, принятой в марте этого года на представительной международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", под контролем которой, по последним данным, находится около половины территории страны. Параллельно с этим влияние усиливает запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.
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