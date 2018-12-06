Узбекистан и Великобритания готовы к совместным проектам в Афганистане

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Специальные представители Узбекистана и Великобритании Исматулла Иргашев и Гарет Бейли обсудили ситуацию в Афганистане и реализацию совместных проектов в этой стране, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Особое внимание было уделено важным направлениям взаимодействия в рамках реализации Ташкентской декларации, принятой в марте этого года на представительной международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Международный пресс-клуб Узбекистан и США обсудили ситуацию в Афганистане

"Британская сторона отметила поддержанные мировым сообществом последовательные действия Узбекистана по содействию мирному процессу с участием движения "Талибан", а также всех внутриафганских политических сил, — сообщили в пресс-службе. — Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных социально-экономических проектов в Афганистане, в том числе инфраструктурных, культурно-гуманитарных, а также образовательных".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", под контролем которой, по последним данным, находится около половины территории страны. Параллельно с этим влияние усиливает запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство". По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

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