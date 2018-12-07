Шавкат Мирзиёев: рыночную экономику надо внедрять не кое-как, а продуманно

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на празднике в честь 26-летия принятия Конституции рассказал об изменениях в политической и правовой жизни страны.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана.

Президент поздравил народ с праздником и выступил с речью об изменениях в политической и правовой жизни страны. Он отметил, что изучение и понимание основного закона, неукоснительное соблюдение его требований – священный долг каждого гражданина.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжествах в честь Дня Конституции

Мирзиёев говорил о работе по достижению главной цели Конституции - созданию достойных условий для благополучной жизни народа. Он добавил, что была принята Концепция совершенствования налоговой политики, согласно которой будут снижены налоговые ставки, отменены некоторые пошлины и платежи, что станет стимулом к развитию предпринимательства и созданию рабочих мест.

Президент рассказал, что еще нужно сделать для поддержки предпринимательства и создания условий для инвесторов, а также снижения уровня инфляции.

"Если мы хотим построить в нашей стране действительно прочную экономику, жить так же богато и благополучно, как и народы развитых государств мира, мы, насколько бы трудно и сложно это ни было, обязаны внедрять механизмы настоящей рыночной экономики, и делать это не формально, кое-как, а глубоко продуманно. Это единственно верный путь. Иной альтернативы нет. Мы решительно продолжим начатые реформы, и они обязательно дадут положительный результат", — пояснил Мирзиёев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Концерт в честь Дня Конституции Узбекистана

Глава Узбекистана говорил также о принимаемых мерах по реализации социальных прав граждан, обучению и профессиональной подготовке молодежи, обеспечению работой и жильем, поддержке пенсионеров. Чтобы жить хорошо, необходимо прежде всего хорошо трудиться, не только пользоваться правами и свободами, но и глубоко чувствовать ответственность, отметил он.

По словам президента поддержка молодежи, предпринимательских инициатив, развития сотрудничества с зарубежными странами в различных направлениях и дальше будут находиться в центре реформ.

"Ибо, образованное и просвещенное поколение – основа нашего великого будущего, предприимчивый народ – основа благополучной жизни, сотрудничество в духе дружбы – основа процветания!" - подчеркнул Мирзиёев.

Гостям мероприятия показали праздничную концертную программу, которая была представлена полностью в живом исполнении. В ней нашли отражение происходящие в жизни страны события, в том числе политика дружбы с соседними странами.