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Письменный набор главы государства

Перед Днем конституции Мирзиёев помиловал 136 человек

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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В соответствии с указом главы Узбекистана, освобождаются 98 человек, а для 38 сокращаются сроки лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 136 человек в связи с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы республики.

День конституции отмечают в Узбекистане 8 декабря.

"Указом в преддверии празднования 26-й годовщины конституции Республики Узбекистан помилованы 136 граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставший на путь исправления", - говорится в сообщении.

Как следует из документа, освобождаются 98 человек, а для 38 сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы. В числе помилованных шесть человек в возрасте старше 60 лет, 61 осужденный за участие в деятельности запрещенных организаций, три женщины и два иностранца.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных в декабре 2017 года. Тогда были помилованы 2,7 тысячи человек. В июне этого года в связи с Рамазан-хайитом были помилованы 226 человек, еще 261 помилован накануне Дня независимости страны.

Ранее в республике главой государства применялся исключительно акт амнистии, с 2005 года принятие решений об амнистии перешло к сенату (верхней палате парламента). Амнистия традиционно объявлялась в преддверии Дня конституции.

Шавкат Мирзиёев также выступил на торжественном собрании, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана.




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