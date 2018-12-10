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Кинолог таможенной службы со служебной собакой во время осмотра

В Узбекистане могут изменить таможенные ставки

© Sputnik / Максим Богодвид
Политика
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В понедельник Государственный таможенный комитет выпустил проект постановления, изменения могут вступить в силу в январе 2019 года.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Узбекистане могут заняться оптимизацией ставок таможенных сборов, сообщается в проекте постановления Таможенного комитета.

Сборы за обычные товары в соответствующих таможенных режимах могут возрасти до миллиона долларов. За хранение товаров на таможенном складе теперь будут брать 4-5% от минимальной заработной платы за тонну.

"Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением", - уточняется в документе.

В декабре таможенной службе удалось предотвратить несколько случаев контрабанды – сначала злоумышленник попытался вывезти несколько тысяч долларов в нижнем белье, затем задержали преступника с биологическими добавками "Гербалайф".

Теги:
Узбекистан, закон, Таможня



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