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Новый комитет в Узбекистане займется защитой промышленной безопасности

CC0 / Pixabay / rawpixel
Политика
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Указ о создании нового государственного органа президент Шавкат Мирзиёев подписал 13 декабря, он заработает на базе Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Узбекистане создан Государственный комитет промышленной безопасности, подписанный президентом Шавкатом Мирзиёевым указ опубликован на Lex.uz.

Новый орган будет работать на базе Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при кабинете министров республики.

Среди основных задач Госкомитета по промышленной безопасности – контроль в сфере радиационной и ядерной безопасности, государственный надзор за соблюдением законов, участие в разработке программ по развитию топливно-энергетического комплекса, лицензирование и повышение квалификации специалистов.

Ведомству выделят помещения на третьем, четвертом и пятом этажах блока A одного из зданий в Ташкенте.

Кроме того, в составе Госкомитета по промышленной безопасности в ближайшее время появится отдельный Департамент по радиационной и ядерной безопасности.

Теги:
Промышленность, Узбекистан, президент



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