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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Выборы главы ОДКБ: кого поддерживает президент Казахстана Назарбаев

© Официальный сайт президента республики Казахстан
Политика
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Лидер этой страны в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Беларуси в Астане выразил ему поддержку.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем в Астане и выразил ему поддержку как кандидату на пост главы генсекретаря ОДКБ, сообщает РИА Новости.

По словам Назарбаева, Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для этой работы. Он военный и получил высшее образование, работал в генеральном штабе, Совете безопасности своей страны и знаком с работой ОДКБ.

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Ранее пост генерального секретаря ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, его освободили от этой должности. Решение связано с обвинением в свержении в Армении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года.

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности, также его называют "Ташкентским договором" или "Ташкентским пактом", так как договор был подписан в мае 1992 года в столице Узбекистана. Сегодня в объединение входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, Узбекистан отказался от продления в 1999 году.

Теги:
ОДКБ, Беларусь, Казахстан



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