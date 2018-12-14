Лукашенко: Беларусь не потеряет суверенитет

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Суверенитет страны — это святое, и его потери не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российских медиа.
"Для нас, запомните, святое — это суверенитет... Не то, что угрозу (суверенитету почувствовал — ред.), я всегда эту угрозу чувствую то с одной, то с другой стороны, на то я и президент... Это главный вопрос работы президента — обеспечить суверенитет страны", — цитирует Лукашенко РИА Новости. При этом он отметил, что в современном мире нет абсолютно независимых государств.
Позже он отметил, что глубокая интеграция в любом случае не должна быть принуждением.
"Ладно, может быть, мы и к этому придем, но к этому надо идти, не создавая проблем. Нам же скажут, что вы за нефть страну продали", — добавил Лукашенко.
Ранее он заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны намерены расставить все точки на i, чтобы "в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год".