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Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите ЕврАзЭС

Лукашенко: Беларусь не потеряет суверенитет

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Президент Беларуси ответил тем, кто ждет вступления республики в состав России.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Суверенитет страны — это святое, и его потери не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российских медиа.

"Для нас, запомните, святое — это суверенитет... Не то, что угрозу (суверенитету почувствовал — ред.), я всегда эту угрозу чувствую то с одной, то с другой стороны, на то я и президент... Это главный вопрос работы президента — обеспечить суверенитет страны", — цитирует Лукашенко РИА Новости. При этом он отметил, что в современном мире нет абсолютно независимых государств.

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"Если нас хотят, как Жириновский ваш (лидер ЛДПР — ред.) предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред России", — сказал президент российским журналистам.

Позже он отметил, что глубокая интеграция в любом случае не должна быть принуждением.

"Ладно, может быть, мы и к этому придем, но к этому надо идти, не создавая проблем. Нам же скажут, что вы за нефть страну продали", — добавил Лукашенко.

Ранее он заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны намерены расставить все точки на i, чтобы "в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год".

Теги:
Россия, Беларусь, Александр Лукашенко



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