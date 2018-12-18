Путин предложил отработать на учениях ОДКБ в 2019 году безопасность ЦА

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллеги в Министерстве обороны заявил о необходимости отработки безопасности стран Центральной Азии на учениях в 2019 году, сообщает РИА Новости.

"В ходе учений в 2019 следует детально отработать с партнерами все вопросы взаимодействия с решением общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии", - отметил глава государства.

Также он обратил особое внимание на развитие военного сотрудничества прежде всего по линии Организации Договора о коллективной безопасности, в которую на сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан отказался от продления в конце 90-х годов.

Узбекистан, в свою очередь, в середине декабря ратифицировал соглашение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о борьбе с терроризмом. Основная задача документа – безопасность и спокойствие на всей территории центральноазиатского региона.