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Врач проводит осмотр пациента

В Узбекистане откажутся от категорий врачей и перейдут на лицензирование

© Sputnik / Николай Хижняк
Политика
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Специалист, не прошедший соответствующую юридическую процедуру, не сможет заниматься практикой, проект документа в данный момент находится на стадии подготовки.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В 2019 году Узбекистан откажется от традиционной системы категории врачей и перейдет на лицензирование, сообщает портал "Народное слово".

Об этом в ходе доклада о деятельности и итогах года заявил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

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Проект документа в данный момент готовится. Согласно ему, специалист, не прошедший необходимую юридическую процедуру, не сможет заниматься практикой.

Кроме того, в ближайшее время могут ввести бесплатный медицинский осмотр самих врачей и медсестер, сейчас они вынуждены проходить платную диспансеризацию, а это противоречит Трудовому кодексу.

Правительство Узбекистана прикладывает все усилия для развития медицины и повышения уровня жизни населения. В сентябре о планах по сотрудничеству с республикой в этой сфере заявила Беларусь.

Теги:
закон, Узбекистан, Медицина и здоровье



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