Алишер Усманов получил награду от президента Казахстана

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденом "Дружбы" I степени бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова, сообщает РИА Новости.

Событие приурочено ко Дню независимости республики, который в Казахстане отмечают в декабре.

© Sputnik / Сергей Гунеев Алишер Усманов передал коллекцию оружия московскому Музею спорта

Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, награду Усманов получил за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономической и культурное развитие Казахстана, укрепление дружбы между народами.

В сентябре Алишер Усманов отметил 65-й день рождения, он родился в Узбекистане в 1953 году. Он крупнейший бенефициар USM Holdings, который, в частности, контролирует "Метоллоинвест" и "Мегафон". Бизнесмен регулярно входит в списки самых богатых людей России и мира.