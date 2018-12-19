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Миллиардер Алишер Усманов

Алишер Усманов получил награду от президента Казахстана

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Нурсултан Назарбаев отметил бизнесмена орденом "Дружбы" I степени, событие приурочено ко Дню независимости.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденом "Дружбы" I степени бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова, сообщает РИА Новости.

Событие приурочено ко Дню независимости республики, который в Казахстане отмечают в декабре.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов
© Sputnik / Сергей Гунеев
Алишер Усманов передал коллекцию оружия московскому Музею спорта

Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, награду Усманов получил за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономической и культурное развитие Казахстана, укрепление дружбы между народами.

В сентябре Алишер Усманов отметил 65-й день рождения, он родился в Узбекистане в 1953 году. Он крупнейший бенефициар USM Holdings, который, в частности, контролирует "Метоллоинвест" и "Мегафон". Бизнесмен регулярно входит в списки самых богатых людей России и мира.

Теги:
Узбекистан, Казахстан, Алишер Усманов



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