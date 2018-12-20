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Бадриддин Абидов назначен заместителем министра внешней торговли Республики Узбекистан

В Минвнешторге Узбекистана – новое назначение

© Министерство внешней торговли Республики Узбекистан
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (271)
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Заместителем министра стал экс-посол республики в Латвии Бадриддин Абидов, у него большой опыт в дипломатии и внешнеэкономической деятельности.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik.  В Узбекистане назначили нового заместителя министра внешней торговли, сообщает пресс-служба ведомства.

"Постановлением Президента Республики Узбекистан Бадриддин Абидов, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Латвийской Республике, назначен заместителем министра внешней торговли", - говорится в сообщении.

Бадриддин Абидов окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт и позже – Ташкентский Государственный педагогический институт иностранных языков.

С 1993 по 2013 год он занимал различные посты в Министерстве иностранных дел и зарубежных посольствах разных стран, в 2014-м был назначен заведующим отделом по международному сотрудничеству по вопросам прав человека в Национальном центре по правам человека. Затем Абидов представлял Узбекистан в Латвии.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (271)
Теги:
заместитель министра, Узбекистан, министерство



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