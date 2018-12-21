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Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев

Испытательный срок прошел: в Ташкенте утвердили хокима

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Джахонгир Артыкходжаев в течение восьми месяцев был исполняющим обязанности хокима столицы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Джахонгир Артыкходжаев на сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов утвержден в должности хокима Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев, принимавший участие в заседании, рекомендовал исполняющего обязанности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева на должность хокима столицы.

"Вам хорошо известно, насколько важен Ташкент для страны. Нелегко назначить руководителя на такое место. Учитывая это, мы в течение восьми месяцев испытывали Джахонгира Артыкходжаева в качестве исполняющего обязанности хокима. Следует признать, что начав руководить городом, он изменил обстановку. Повысил авторитет хокимията, смог повести предпринимателей за собой", - заявил президент.

Он добавил, что Артыкходжаев не понаслышке знает обстановку в Ташкенте, его социально-экономический потенциал, знаком с жителями и активистами. Он хорошо понимает, как создать рабочие места для людей.

Депутаты поддержали кандидатуру Артыкходжаева. Они отметили, что новый хоким и его заместители, весь актив города будут работать как сплоченная команда, приложат все силы и возможности для выполнения поставленных на сессии задач по ускоренному развитию столицы.




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