Испытательный срок прошел: в Ташкенте утвердили хокима

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Джахонгир Артыкходжаев на сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов утвержден в должности хокима Ташкента, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев, принимавший участие в заседании, рекомендовал исполняющего обязанности хокима Ташкента Жахонгира Артыкходжаева на должность хокима столицы.

"Вам хорошо известно, насколько важен Ташкент для страны. Нелегко назначить руководителя на такое место. Учитывая это, мы в течение восьми месяцев испытывали Джахонгира Артыкходжаева в качестве исполняющего обязанности хокима. Следует признать, что начав руководить городом, он изменил обстановку. Повысил авторитет хокимията, смог повести предпринимателей за собой", - заявил президент.

Он добавил, что Артыкходжаев не понаслышке знает обстановку в Ташкенте, его социально-экономический потенциал, знаком с жителями и активистами. Он хорошо понимает, как создать рабочие места для людей.

Депутаты поддержали кандидатуру Артыкходжаева. Они отметили, что новый хоким и его заместители, весь актив города будут работать как сплоченная команда, приложат все силы и возможности для выполнения поставленных на сессии задач по ускоренному развитию столицы.