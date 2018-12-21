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Президент Узбекистана выступил на внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов

Мирзиёев хочет превратить Ташкент в крупный финансовый центр

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Узбекистана выступил на внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Необходимо выработать стратегию по превращению Ташкенте в крупный деловой и финансовый центр, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.

"В нынешних условиях глобализации ускоренно развиваются те города, которые активно привлекают инвестиции в экономику и создают благоприятные условия для бизнеса. Нам необходимо сделать Ташкент крупным международным центром, где производится высокотехнологичная продукция, оказываются банковские, финансовые, страховые и другие современные услуги, с промышленными зонами за городом и инновационными зонами внутри", - сказал глава республики.

Он отметил, что в 2017 году валовой региональный продукт в Ташкенте вырос на 5% и составил 8,1%. Ожидается, что по итогам года объем производства промышленной продукции вырастет на 9,2%, строительных работ - на 11,6%, оказания услуг - на 10,5%. Это один из самых высоких показателей по стране.

Ранее Мирзиёев посетил строительство многоэтажных домов и Центра исламской цивилизации в столице Узбекистана.

 




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