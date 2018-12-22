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Глава "Узатома" раскрыл секреты первой АЭС в Узбекистане

Пресс-служба корпорации "Узатом"
Политика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (29)
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По его словам, республика выбрала самую продвинутую атомную технологию.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Площадку для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции будут выбирать еще много месяцев, передает Podrobno.uz заявление руководителя Агентства по развитию атомной энергетики Журабека Мирзамухмудова.

По его словам, это вопрос не одного дня и не одного месяца, изыскательные работы будут проводиться до конца 2019 года.

"Узбекистан выбрал наиболее современную, безопасную, экологически чистую технологию, которая обладает самыми продвинутыми системами активной и пассивной безопасности", - добавил глава агентства.

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Первый блок АЭС сдадут к 2028 году, подчеркивает Мирзамухмудов.

На 2020 год намечены первые работы по этому масштабному проекту. В начале сентября главы правительств России и Узбекистана подписали о сотрудничестве. "Росатом" планирует создать комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками.

По предварительным расчетам, в перспективе АЭС сможет вырабатывать до 20% действующих сегодня в республике генерирующих мощностей.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (29)
Теги:
Россия, Узбекистан, АЭС



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