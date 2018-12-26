В Ташкенте сразу в нескольких районах назначили хокимов

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Мирабадском, Алмазарском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента назначены хокимы.
Как сообщает пресс-служба столичной администрации, решение о кадровом вопросе было принято на внеочередной сессии народных депутатов.
Отметим, в должности утверждены ранее исполнявшие обязанности хокимов Мирабадского, Алмазарского и Мирзо-Улугбекского районов.
Так, хокимом Алмазарского района назначен Бахтиер Рахмонов.
Хокимом Мирзо-Улугбекского района стал Шавкатбек Эргашев.
Мирабадский район возглавил Шухрат Пулатов.
На прошедшей неделе исполняющий обязанности главы столицы Джахонгир Артыкходжаев был утвержден в должности хокима Ташкента.