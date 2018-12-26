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В Ташкенте сразу в нескольких районах назначили хокимов

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
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В должности утверждены ранее исполнявшие обязанности хокимов Мирабадского, Алмазарского и Мирзо-Улугбекского районов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Мирабадском, Алмазарском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента назначены хокимы.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, решение о кадровом вопросе было принято на внеочередной сессии народных депутатов.

Отметим, в должности утверждены ранее исполнявшие обязанности хокимов Мирабадского, Алмазарского и Мирзо-Улугбекского районов.

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Так, хокимом Алмазарского района назначен Бахтиер Рахмонов.

Хокимом Мирзо-Улугбекского района стал Шавкатбек Эргашев.

Мирабадский район возглавил Шухрат Пулатов.

На прошедшей неделе исполняющий обязанности главы столицы Джахонгир Артыкходжаев был утвержден в должности хокима Ташкента.

 

Теги:
хоким, Ташкент, назначения, Узбекистан



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