В Ташкенте сразу в нескольких районах назначили хокимов

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Против пыток и жестокости: депутаты Олий Мажлиса обсуждают новый закон В конце декабря депутаты нижней палаты парламента обсудили проект о внесении изменений и дополнений в закон. 44

В Узбекистан вернут вытрезвители Учреждения для временной изоляции и реабилитации лиц в состоянии острого алкогольного опьянения могут появиться в 2019 году. 27