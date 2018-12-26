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Иран и Узбекистан обсудили мирный процесс в Афганистане

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Бахманом Огорази Дурмани итоги сотрудничества в уходящем году.

"Стороны с удовлетворением отметили позитивную динамику двусторонних отношений в 2018 году и рассмотрели предложения по графику совместных мероприятий в 2019 году", — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Заместитель председателя правления АО Узбекистон темир йуллари Даврон Дехканов
Международный пресс-клуб
Дехканов рассказал, зачем Ташкенту новая железная дорога в Афганистане
Участники встречи обговорили меры по содействию мирному процессу в Афганистане, а также перспективы сотрудничества при строительстве железной дороги, которая станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и ведущим далее в государства Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что администрации железных дорог Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству объекта.

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Теги:
Железная дорога, Узбекистан, Афганистан, Иран



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