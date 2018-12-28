Мирзиёев предложил утверждать вице-премьеров в парламенте Узбекистана

В настоящее время парламент по представлению президента одобряет только кандидатуру премьер-министра.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил внедрить практику утверждения кандидатур членов правительства в парламенте страны.

В структуре кабмина Узбекистана работают восемь вице-премьеров.

"Предлагаю внедрить практику утверждения членов кабмина Олий Мажлисом", - сказал Мирзиёев в выступлении с ежегодным посланием двум палатам парламента Узбекистана.

Он напомнил, что в настоящее время парламент по представлению президента одобряет только кандидатуру премьер-министра. По его словам, в случае внедрения подобной практики, у депутатов появится ответственность при формировании состава правительства.

Трансляция выступления Мирзиёева ведется по национальному телевидению и на странице главы государства в Facebook. Впервые с посланием президент выступил в декабре 2017 года.