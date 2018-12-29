Посол Турции Ахмет Башар Шен завершает дипмиссию в Узбекистане

Ахмет Башар Шен выразил благодарность за благоприятные условия для успешного исполнения своей миссии.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов встретился с послом Турции в Узбекистане Ахметом Башаром Шеном, который завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня и отметили, что обмен визитами на высшем уровне в 2017-2018 годах позволил придать новую динамику сотрудничеству между странами.

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По данным пресс-службы, сейчас государства готовятся к проведению первого заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества под председательством президентов. Мероприятие запланировано на 2019 год.

"Министр отметил плодотворный характер двухлетней деятельности посла и выразил ему признательность за весомый вклад в укрепление межгосударственных связей", — сообщили в пресс-службе.

Посол в свою очередь поблагодарил за благоприятные условия для успешного исполнения своей миссии.