Посол Турции Ахмет Башар Шен завершает дипмиссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов встретился с послом Турции в Узбекистане Ахметом Башаром Шеном, который завершает дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня и отметили, что обмен визитами на высшем уровне в 2017-2018 годах позволил придать новую динамику сотрудничеству между странами.
"Министр отметил плодотворный характер двухлетней деятельности посла и выразил ему признательность за весомый вклад в укрепление межгосударственных связей", — сообщили в пресс-службе.
Посол в свою очередь поблагодарил за благоприятные условия для успешного исполнения своей миссии.