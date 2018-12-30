Путин: отношения России и Узбекистана развиваются успешно

Путин подчеркнул, что переговоры в Ташкенте способствовали расширению двустороннего сотрудничества во многих областях.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом, подчеркнув, что российско-узбекистанские отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются успешно, сообщила пресс-служба Кремля.

"В поздравлении на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Владимир Путин подчеркнул, что российско-узбекистанские отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются весьма успешно", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что переговоры в Ташкенте способствовали расширению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и военно-технической областях, а также в сферах сельского хозяйства и мирного атома.

Кроме того, глава РФ также выразил уверенность в том, что совместными усилиями России и Узбекистану удастся и далее успешно наращивать взаимовыгодные связи по всем направлениям, что отвечает интересам двух стран, способствует упрочению мира, безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.