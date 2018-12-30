17:07 30 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск

Путин: отношения России и Узбекистана развиваются успешно

© Sputnik / Алексей Куденко
Политика
Получить короткую ссылку
50 0 0

Путин подчеркнул, что переговоры в Ташкенте способствовали расширению двустороннего сотрудничества во многих областях.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом, подчеркнув, что российско-узбекистанские отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются успешно, сообщила пресс-служба Кремля.

© Sputnik / Сергей Гунеев
По "зелёному коридору" к цифровой экономике: к чему идут Узбекистан и Россия

"В поздравлении на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Владимир Путин подчеркнул, что российско-узбекистанские отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются весьма успешно", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что переговоры в Ташкенте способствовали расширению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и военно-технической областях, а также в сферах сельского хозяйства и мирного атома.

Кроме того, глава РФ также выразил уверенность в том, что совместными усилиями России и Узбекистану удастся и далее успешно наращивать взаимовыгодные связи по всем направлениям, что отвечает интересам двух стран, способствует упрочению мира, безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.

По теме

Геологоразведка, труд и культура: в чем будут сотрудничать Узбекистан и РФ
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Владимир Путин, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шестнадцатилетний шахматист Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге
Кунг-фу корова устраивает беспредел на дорогах - видео
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054