ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Сегодня в Узбекистане появилась еще одна политическая сила – Экологическая партия Узбекистана, сообщает УзА.

В Международном торговом центре в Ташкенте прошел очередной съезд Экологического движения Узбекистана в котором приняли 250 представителей областей и Республики Каракалпакстан.

На съезде депутаты приняли решение о создании Экологической партии Узбекистана, а также утвердили членов Центрального Собрания и Контрольно-ревизионной комиссии. Также был утвержден Устав и программа Экологической партии Узбекистана.

Это важное событие в политической жизни Узбекистана. До сегодняшнего дня в Республике действовали 4 политических партий – Народно-демократическая, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") , демократическая партия "Миллий тикланиш»" ("Национальное возрождение") и Либерально-демократическая партия ("Движение предпринимателей и бизнесменов").

Напомним, что Экологическое движение Узбекистана была основана 2 августа 2008 года. Позже она стала одной из активных общественных организаций. У неё появились региональные представительства во всех областях и в Республике Каракалпакстан.

Также движению было выделено 15 депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики, а руководитель Экодвижения - Алиханов Борий Ботирович был назначен заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.