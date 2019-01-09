Глава МИД Кыргызстана приедет на переговоры в Узбекистан

Также кыргызская делегация будет участвовать в первой министерской встрече "Индия – Центральная Азия".

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Узбекистан с визитом прибывает делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

В программе визита - двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Кыргызская делегация также будет участвовать в предстоящей первой министерской встрече "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана в Самарканде.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии, Афганистана и Индии состоится в Самарканде 12-13 января.