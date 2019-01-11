Мирзиёев: кадры для "цифровой экономики" нужно готовить в Самарканде

На сессии областного Кенгаша народных депутатов с участием главы Узбекистана ожидается также утверждение хокима Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов поручил установить сотрудничество с ведущими университетами Германии и наладить в Самарканде подготовку кадров в области "цифровой экономики", сообщает пресс-служба.

На сессии также ожидается утверждение хокима Самаркандской области.

Ранее Мирзиёев посетил площадь Конфуция рядом с Самаркандским государственным университетом, где установлен памятник великому китайскому мыслителю. Вокруг возведены беседки в китайских традициях.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Площадь Конфуция в Самарканде

Девятиэтажный учебно-административный корпус университета прошел реконструкцию и оснащен в соответствии с опытом престижных зарубежных вузов. Создается центр международных образовательных программ, где будет изучаться лучший опыт университетов Китая, Южной Кореи, Японии, Индии и Европейского союза.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев поручил строить больше многоэтажек в Самарканде

По инициативе Мирзиёева в Самарканде были открыты Институт Конфуция и Международный университет туризма "Шелковый путь".

Сообщалось также, что в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалля" в девяти селах и четырех махаллях прошли работы по строительству и благоустройству почти на 200 миллиардов сумов. В прошлом году построены 36 многоэтажных домов на полторы тысячи квартир, 2349 доступных домов. Возведены около 60 государственных детских садов, открыты 356 негосударственных учреждений дошкольного образования.