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Учитель распаковывает прибор в одном из классов школы

Учителям в Узбекистане предоставят гарантии защиты чести и достоинства

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
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В ближайшее время учебным учреждениям запретят удерживать деньги из заработной платы педагогов и воспитателей, уже сейчас нельзя привлекать их к принудительному труду.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Министерство народного образования представило проект закона "О статусе учителя", документ закрепит гарантии защиты чести и достоинства педагогов младшей и средней школы.

"В частности, запрещается производить удержания из заработной платы учителей, в том числе на подписку на периодические издания, а также другие удержания, не предусмотренных законодательством. Не допускается привлечение учителей образовательных учреждений к принудительному труду ", - говорится в тексте.

Узбекские школьники
© Министерство образования Узбекистана
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Кроме того, родители не имеют права вмешиваться в профессиональные дела учителя и оценивать их, самим учителям предоставят социальное обеспечение.

В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости серьезного реформирования системы образования. Правительство считает необходимым повысить учителям зарплату и максимально избавить от бюрократической нагрузки.

Теги:
реформа, Узбекистан, учителя



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