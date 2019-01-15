Кто возглавил Агентство по управлению госактивами

Директором госструктуры стал бывший первый заместитель министра юстиции Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Директором Агентства по управлению госактивами при Госкомконкуренции Узбекистана назначен Нодиржон Жураев. Об это пишет uzreport.news.

Жураев родился в Бухарской области. Имеет высшее юридическое образование.

С апреля 2017 года он работал первым заместителем министра юстиции Узбекистана.

Об упразднении Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции власти республики заявили на прошлой неделе. Вместо комитета в Узбекистане организуют три отдельные структуры: Антимонопольный комитет, Агентство по управлению государственными активами, Агентство по развитию рынка капитала.