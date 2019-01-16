Узбекистан и Оман обсудили перспективы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным послом Омана Ахмадом бин Саидом бин Умаром ал-Касирий. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также по графику и повестке дня предстоящих в 2019 году совместных мероприятий", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре в столице Омана — городе Маскат — открылось посольство Узбекистана. Представители двух стран считают, что это позволит придать межгосударственному диалогу системный и динамичный характер.

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