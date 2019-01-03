Оман поможет внедрить иппотерапию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Оман готов помогать Узбекистану в модернизации конноспортивных школ и создании инфраструктуры для занятия иппотерапией для детей с ограниченными возможностями, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Посол Узбекистанв в Султанате Оман Анвар Абдухалимов встретился в Маскате с президентом Федерации конного спорта Омана Аль Сайидом Мунзиром бин Сайф бин Хамад аль-Бусаиди.
Они обсуждали вопросы сотрудничества федераций и перспективы развития коневодства и конного спорта в Узбекистане, а также участие специалистов Узбекистана в образовательных программах Омана и увыступление узбекских всадников на соревнованиях в Омане и наоборот.
Обсуждалось также создание в школах для детей с ограниченными возможностями инфраструктуры для применения иппотерапии - лечебной верховой езды. В проект войдёт строительство на территории школ конюшен, вспомогательных зданий, приобретение лошадей и специального инвентаря.
Сотрудничество между федерациями конного спорта Узбекистана и Омана началось в сентябре 2018 года в ходе официального визита Аль Сайида Мунзира в Узбекистан.