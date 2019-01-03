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В Омане обсудили перспективы развития конного спорта в Узбекистане

Оман поможет внедрить иппотерапию в Узбекистане

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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Узбекистан также рассчитывает на помощь Омана в модернизации конноспортивных школ в ближайшие два года.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Оман готов помогать Узбекистану в модернизации конноспортивных школ и создании инфраструктуры для занятия иппотерапией для детей с ограниченными возможностями, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Посол Узбекистанв в Султанате Оман Анвар Абдухалимов встретился в Маскате с президентом Федерации конного спорта Омана Аль Сайидом Мунзиром бин Сайф бин Хамад аль-Бусаиди. 

Они обсуждали вопросы сотрудничества федераций и перспективы развития коневодства и конного спорта в Узбекистане, а также участие специалистов Узбекистана в образовательных программах Омана и увыступление узбекских всадников на соревнованиях в Омане и наоборот.

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Пресс-служба Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана
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В 2019-2020 годах Узбекистан планирует усовершенствовать материально-техническую базы конноспортивных школ. Посол выразил надежду, что  в модернизации школ примут активное участие коллеги из Омана.

Обсуждалось также создание в школах для детей с ограниченными возможностями инфраструктуры для применения иппотерапии - лечебной верховой езды. В проект войдёт строительство на территории школ конюшен, вспомогательных зданий, приобретение лошадей и специального инвентаря.

Сотрудничество между федерациями конного спорта Узбекистана и Омана началось в сентябре 2018 года в ходе официального визита Аль Сайида Мунзира в Узбекистан.




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