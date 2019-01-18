Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2019 год стоимостью 10 млрд долларов

До 1 июня профильные министерства и ведомства должны разработать стратегии инвестиционной политики на среднесрочную перспективу.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2019 год стоимостью около 10 миллиардов долларов.

Проект госпрограммы в начале января опубликовали для всенародного обсуждения.

"Утвердить государственную программу "Год активных инвестиций и социального развития", предусматривающую реализацию проектов на общую сумму 16,9 триллиона сумов (около 2 миллиардов долларов) и 8,1 миллиарда долларов", - говорится в тексте указа главы Узбекистана.

Госпрограмма состоит из пяти разделов: совершенствование системы государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, развитие экономики и активного привлечения инвестиций, социальное развитие, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также внешней политики.

Госпрограмма предусматривает разработку восьми законов: о международном коммерческом арбитраже, о трудовой деятельности, о концессиях, о дипломатической службе, о страховой деятельности, о нормативно-правовых актах, а также новой редакции Налогового и Трудового кодекса. Кроме того, планируется принять около 120 нормативно-правовых актов.

Президент Узбекистана поручил профильным министерствам и ведомствам до 1 июня разработать стратегии инвестиционной политики на среднесрочную перспективу. Стратегия должна предусматривать приоритетные направления для первоочередного привлечения инвестиций с учетом специфики каждого региона.

Программа разработана в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.

Традиция давать каждому году название и определять приоритеты развития появилась в Узбекистане по инициативе первого президента страны Ислама Каримова в 1997 году. Прошедший 2018 год стал для узбекского государства Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. 2019-й объявлен годом активных инвестиций и социального развития.