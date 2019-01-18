В России алкоголь и табак могут начать продавать в специальных магазинах

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В России предлагают убрать алкоголь и табак из обычных магазинов и начать продавать в специализированных, сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Сбегать на почту за пивком, или Какие услуги оказывает компания в Мурманске

Речь идет не только о спиртном, обычных и электронных сигаретах и кальянах, но и о сопутствующих товарах – например, зажигалках.

При этом попасть в новые торговые точки смогут только совершеннолетние граждане, а ночью они работать не будут – продажа алкоголя в темное время суток запрещена, а реализация табака – нерентабельна.

По мнению Свинцова, эти меры могут сократить число спонтанных и вредных для здоровья покупок и помогут не провоцировать несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что пивом начала торговать "Почта России", пенный напиток появился в более чем 40 отделениях.