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В России алкоголь и табак могут начать продавать в специальных магазинах

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Политика
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Соответствующий законопроект в середине января предложил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В России предлагают убрать алкоголь и табак из обычных магазинов и начать продавать в специализированных, сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Отделение Почты России на Арбате в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Речь идет не только о спиртном, обычных и электронных сигаретах и кальянах, но и о сопутствующих товарах – например, зажигалках.

При этом попасть в новые торговые точки смогут только совершеннолетние граждане, а ночью они работать не будут – продажа алкоголя в темное время суток запрещена, а реализация табака – нерентабельна.

По мнению Свинцова, эти меры могут сократить число спонтанных и вредных для здоровья покупок и помогут не провоцировать несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что пивом начала торговать "Почта России", пенный напиток появился в более чем 40 отделениях.

Теги:
закон, Госдума, алкогольная продукция



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