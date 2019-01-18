Узбекистан и Индия хотят ускорить реализацию совместных проектов

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Индию встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в рамках международного саммита "Динамичный Гуджарат" в Гандинагаре обменялись текстами подписанного соглашения о долгосрочных поставках урана в Индию, сообщает пресс-служба.

Премьер-министр Индии поблагодарил Мирзиёева за участие представительной узбекской делегации в работе саммита и отметил, что этот визит главы Узбекистана стал логическим продолжением диалога на высшем уровне, а также еще одним ярким свидетельством последовательно укрепляющихся отношений дружбы и партнерства между двумя странами.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент отбыл с рабочим визитом в Индию

Мирзиёев и Моди рассмотрели вопросы практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений по итогам государственного визита президента Узбекистана в Индию в октябре прошлого года, а также перспективы расширения узбекско-индийского многопланового сотрудничества.

Они отметили, что важно ускорить реализацию приоритетных проектов и программ сотрудничества, прежде всего в сфере информационно-коммуникационных-технологий, в области здравоохранения, фармацевтической отрасли, ювелирной промышленности, сельском хозяйстве. Особое внимание они уделили вопросам дальнейшего расширения культурно-гуманитарного обмена.

Ранее сообщалось, что Индия намерена закупить у Узбекистана уран для пополнения стратегических запасов. Первые совещания официальных делегаций состоялись спустя два месяца после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Стратегические резервы урана Индии необходимы для гарантирования бесперебойной работы АЭС государства в течение пяти лет в случае перебоя с импортом.