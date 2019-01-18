Узбекистан и Индия хотят ускорить реализацию совместных проектов

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в рамках международного саммита "Динамичный Гуджарат" в Гандинагаре обменялись текстами подписанного соглашения о долгосрочных поставках урана в Индию, сообщает пресс-служба.
Премьер-министр Индии поблагодарил Мирзиёева за участие представительной узбекской делегации в работе саммита и отметил, что этот визит главы Узбекистана стал логическим продолжением диалога на высшем уровне, а также еще одним ярким свидетельством последовательно укрепляющихся отношений дружбы и партнерства между двумя странами.
Они отметили, что важно ускорить реализацию приоритетных проектов и программ сотрудничества, прежде всего в сфере информационно-коммуникационных-технологий, в области здравоохранения, фармацевтической отрасли, ювелирной промышленности, сельском хозяйстве. Особое внимание они уделили вопросам дальнейшего расширения культурно-гуманитарного обмена.