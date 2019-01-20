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Шавкат Мирзиёев отбыл в Германию - визит обещает быть насыщенным

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президент Узбекистана во время официального визита в Германию проведет в Берлине переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье, 20 января, по приглашению Федерального канцлера Ангелы Меркель отбыл с официальным визитом в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Flagge Deutschlands
© Flickr/ Jay Plemon
Стала известна программа визита Шавката Мирзиёева в Германию

"Все усилия, все визиты и поездки главы государства нацелены на одно - обеспечение интересов народа. Этому служит и многообещающий визит в Германию, обладающую огромными экономическими, инвестиционными и технологическими возможностями", - говорится в сообщении.  

Напомним, официальный визит продлится до 22 января. За это время Мирзиёев проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

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На повестке дня будут стоять вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов. Глава Узбекистана в Германии также обсудит активизацию культурно-гуманитарного, научно-образовательного и туристического обмена и другие актуальные вопросы международной и региональной политики.

Теги:
официальный визит, Шавкат Мирзиёев, Германия, Узбекистан



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