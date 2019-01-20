В Германии считают пребывание в Узбекистане опасным – данные МИД ФРГ

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации для туристов в Узбекистане накануне визита в Берлин президента Шавката Мирзиёева.
В ведомстве подчеркивают, что в целом ситуация в Узбекистане спокойная, однако «все еще следует исходить из латентной угрозы со стороны происламистских экстремистских групп, действующих в регионах Центральной Азии».
"Пока что угроза не направлена против туризма в стране. Тем не менее рекомендуется соблюдать осторожность при поездках в Узбекистан. С повышенным вниманием следует посещать все пограничные регионы Узбекистана", - говорится в сообщении МИД ФРГ.
Пресс-служба ведомства также указала, что в регионе Ферганской долины на границе с Кыргызстаном и Таджикистаном все еще есть риск подрыва на мине.
Германская сторона предупреждает также о повышенном уровне уличной преступности в республике, так что туристам не рекомендовано выходить на улицу ночью, а передвигаться по улице рекомендуется в группе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-23 января 2019 года посетит Германию с официальным визитом, запланированы его переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером и Ангелой Меркель.