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Девушка фотографирует, архивное фото

В Германии считают пребывание в Узбекистане опасным – данные МИД ФРГ

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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МИД ФРГ обратилось к своим гражданам с просьбой быть предельно бдительными, находясь на отдыхе в Узбекистане, из-за опасности, исходящей от экстремистов, а также из-за уличной преступности

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации для туристов в Узбекистане накануне визита в Берлин президента Шавката Мирзиёева.

В ведомстве подчеркивают, что в целом ситуация в Узбекистане спокойная, однако «все еще следует исходить из латентной угрозы со стороны происламистских экстремистских групп, действующих в регионах Центральной Азии».

"Пока что угроза не направлена ​​против туризма в стране. Тем не менее рекомендуется соблюдать осторожность при поездках в Узбекистан. С повышенным вниманием следует посещать все пограничные регионы Узбекистана", - говорится в сообщении МИД ФРГ.

Пресс-служба ведомства также указала, что в регионе Ферганской долины на границе с Кыргызстаном и Таджикистаном все еще есть риск подрыва на мине.

Германская сторона предупреждает также о повышенном уровне уличной преступности в республике, так что туристам не рекомендовано выходить на улицу ночью, а передвигаться по улице рекомендуется в группе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21-23 января 2019 года посетит Германию с официальным визитом, запланированы его переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером и Ангелой Меркель.

Теги:
Узбекистан, Германия



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