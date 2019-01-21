Горячий прием: о чем говорил Шавкат Мирзиёев с узбекистанцами в Берлине

Президент отметил, что власти осуществят реформы с помощью передовой молодежи, и каждая сфера жизни Узбекистана с нетерпением ждет ее ноу-хау.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье, 20 января, по приглашению федерального канцлера Ангелы Меркель прибыл с официальным визитом в Германию.

В Берлине Мирзиёева с большой радостью встретила группа узбекской молодежи, которые учатся и занимаются научной деятельностью в Германии, сообщает пресс-служба главы государства.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Берлине

У резиденции, где расположилась узбекистанская делегация, состоялась искренняя беседа.

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Глава государства поинтересовался учебой и делами, планами и стремлениями соотечественников.

"Развитые государства достигли результата благодаря научному подходу во всём. Мы тоже находимся в процессе больших изысканий. Все наши усилия нацелены на то, чтобы идти вровень с миром, создать достойные условия жизни для народа. Мы осуществим реформы с такой передовой молодежью, как вы. Каждая сфера жизни Узбекистана с нетерпением ждет ваших знаний и ноу-хау. Чем больше у нас знаний, тем мы сильнее", сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент пожелал молодежи успешного завершения учебы, исследований и предложил направить полученные знания и опыт на развитие Узбекистана.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Узбекистанцы встретили Мирзиёева в Берлине

Официальный визит узбекского лидера в ФРГ продлится до 22 января. За это время Мирзиёев проведет переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

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На повестке дня будут стоять вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов. Глава Узбекистана в Германии также обсудит активизацию культурно-гуманитарного, научно-образовательного и туристического обмена и другие актуальные вопросы международной и региональной политики.