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Начались переговоры Президентов Узбекистана и Германии

Горячая встреча в прохладном Берлине: глава ФРГ лично встретил Мирзиёева

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (6)
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В честь приезда главы Узбекистана рядом с дворцом Бельвю был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны Узбекистана и Германии.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В понедельник, 21 января, во дворце Бельвю главу Узбекистана Шавката Мирзиёева встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Мирзиёев расписался в Книге почетных гостей.  

Начались переговоры Президентов Узбекистана и Германии
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Начались переговоры Президентов Узбекистана и Германии

Затем состоялась церемония официальной встречи президента. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Германии. Мирзиёева лично встретил его немецкий коллега. Отметим, что, судя по опубликованным фотографиям, в Берлине сегодня довольно прохладно.

Начались переговоры Президентов Узбекистана и Германии
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Начались переговоры Президентов Узбекистана и Германии

Президенты обошли строй почетного караула. 

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В начале переговоров Шавкат Мирзиёев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с 70-летием образования Федеративной Республики Германия, которое будет отмечаться в мае этого года.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Германию (6)



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