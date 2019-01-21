Горячая встреча в прохладном Берлине: глава ФРГ лично встретил Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В понедельник, 21 января, во дворце Бельвю главу Узбекистана Шавката Мирзиёева встретил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Мирзиёев расписался в Книге почетных гостей.
Затем состоялась церемония официальной встречи президента. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Германии. Мирзиёева лично встретил его немецкий коллега. Отметим, что, судя по опубликованным фотографиям, в Берлине сегодня довольно прохладно.
Президенты обошли строй почетного караула.
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В начале переговоров Шавкат Мирзиёев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с 70-летием образования Федеративной Республики Германия, которое будет отмечаться в мае этого года.