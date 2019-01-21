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Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан

Стало известно, когда состоится ответный визит главы ФРГ в Узбекистан

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение и обещал прибыть в Узбекистан уже весной.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Во дворце Бельвю состоялась встреча президента Шавката Мирзиёева и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как сообщает пресс-служба главы Узбекистана, стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе по широкому кругу вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Подтверждено стремление продолжать взаимную поддержку в рамках ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.

Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан

Глава Узбекистана предложил наладить диалог в формате "Центральная Азия + Германия".

Он отметил, что в процессе коренной модернизации экономики Узбекистана особое значение приобретает привлечение широкого передового немецкого опыта и технологий.

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Президенты обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Они отметили перспективность использования эффективных немецких педагогических технологий в сфере школьного образования, в том числе реализации инициативы "Школы: партнеры будущего" (PASCH), а также открытия в Узбекистане филиалов вузов Германии и углубления культурных связей между народами. 

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В заключение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с ответным визитом. Федеральный президент заявил о готовности посетить республику весной этого года.

Визит Мирзиёева продлится до 22 января. Запланирована встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.




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