Назначен директор Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Директором Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана назначен Атабек Назиров, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Ранее Назиров занимал пост заместителя министра народного образования Узбекистана, а до этого с мая по июнь 2018 года — заместителя министра инновационного развития.

Агентство по развитию рынка капитала после разделения Госкомконкуренции на три органа получило полномочия в вопросах регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.