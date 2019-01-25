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Атабек Назиров

Назначен директор Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана

© Пресс-служба Министерства народного образования
Политика
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Атабек Назиров ранее занимал пост заместителя министра народного образования Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Директором Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана назначен Атабек Назиров, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Ранее Назиров занимал пост заместителя министра народного образования Узбекистана, а до этого с мая по июнь 2018 года — заместителя министра инновационного развития.

Агентство по развитию рынка капитала после разделения Госкомконкуренции на три органа получило полномочия в вопросах регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.

 




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