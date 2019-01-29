В Ташкенте рассказали о планах Центра народной дипломатии ШОС

На 2019 год запланированы более 30 мероприятий по установлению и развитию взаимодействия центра с правительственными и неправительственными организациями.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Открытие центра Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества обсудили на брифинге в Ташкенте.

В числе основных задач и направлений деятельности центра - участие в расширении культурно-гуманитарных связей между странами ШОС, организация взаимных визитов делегаций. Он также займется созданием условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими организациями стран ШОС.

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В соответствии с "дорожной картой" по организации эффективной деятельности центра на 2019 год запланировано более 30 мероприятий по установлению и развитию взаимодействия Центра с правительственными и неправительственными организациями государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Также будут организованы совместные мероприятия, фестивали, ярмарки, выставки фольклорной направленности. Центр будет работать над сохранением культурного наследия Шелкового пути.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане в июне 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.