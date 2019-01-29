14:02 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Папка с документами

В Ташкенте рассказали о планах Центра народной дипломатии ШОС

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
17 0 0

На 2019 год запланированы более 30 мероприятий по установлению и развитию взаимодействия центра с правительственными и неправительственными организациями.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Открытие центра Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества обсудили на брифинге в Ташкенте.

В числе основных задач и направлений деятельности центра - участие в расширении культурно-гуманитарных связей между странами ШОС, организация взаимных визитов делегаций. Он также займется созданием условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими организациями стран ШОС.

Вид на Самарканд с 34-метрового минарета медресе Мирзо Улугбека на площади Регистан, Самарканд
Foto / Ирина Пасхина
Стало известно, как подготовят Самарканд к саммиту ШОС в 2022 году
В соответствии с "дорожной картой" по организации эффективной деятельности центра на 2019 год запланировано более 30 мероприятий по установлению и развитию взаимодействия Центра с правительственными и неправительственными организациями государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Также будут организованы совместные мероприятия, фестивали, ярмарки, выставки фольклорной направленности. Центр будет работать над сохранением культурного наследия Шелкового пути.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане в июне 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Робоерто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
Бразильский чемпион мира примерил узбекский чапан: Роберто Карлос в Ташкенте
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054