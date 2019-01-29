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Посол Дильёр Хакимов встретился с делегацией ЕС

Узбекистан и ЕС обсудят соглашение о расширенном партнерстве

Пресс-служба МИД Узбекистана
Политика
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Делегацию Евросоюза возглавил заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девин.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Посол Дильёр Хакимов встретился с делегацией Европейского союза, которая с 4 по 7 февраля примет участие в переговорах по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Стороны провели завершающие консультации и согласовали вопросы организационного и содержательного характера.

"Подтверждены важность и ключевой характер разрабатываемого документа для будущих отношений ЕС и нашей страны в контексте глубоких политических и социально-экономических реформ, проводимых по инициативе президента Шавката Мирзиёева", — говорится в публикации.

Делегаты отметили, что динамика контактов между Узбекистаном и Евросоюзом позволяет уже сегодня позитивно говорить о характере предстоящих обсуждений.

Будущее соглашение заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ожидается, что новое соглашение будет сосредоточено, в частности, на политическом сотрудничестве, торговых и инвестиционных отношениях, устойчивом развитии. 

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Теги:
Соглашение, Узбекистан, Евросоюз



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