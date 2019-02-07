ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Еще один тип магазинов беспошлинной торговли (duty-free) может появиться в Узбекистане в ближайшее время, следует из законопроекта о внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс республики, подготовленного Государственным таможенным комитетом.
Сейчас в республики магазины duty-free предназначены либо для для физических лиц, пересекающих границу Узбекистана, либо для иностранцев, аккредитованных в МИД.
Таким образом, магазины duty-free могут появиться в городах Узбекистана. Власти республики полагают, что это будет способствовать развитию шопинг-туризма.