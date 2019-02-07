Сейчас в республике действуют только два вида магазинов беспошлинной торговли, таможенный комитет предлагает добавить третий.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Еще один тип магазинов беспошлинной торговли (duty-free) может появиться в Узбекистане в ближайшее время, следует из законопроекта о внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс республики, подготовленного Государственным таможенным комитетом.

Сейчас в республики магазины duty-free предназначены либо для для физических лиц, пересекающих границу Узбекистана, либо для иностранцев, аккредитованных в МИД.

© Sputnik / Алексей Никольский В Узбекистане изменили правила получения лицензий для магазинов Duty Free

Таможенный комитет предлагает добавить также магазины беспошлинной торговли для иностранных лиц, находящихся на территории Узбекистана. В них предлагается продавать в розницу иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Узбекистана, или товары, происходящие из территории Узбекистана, как за национальную, так и за иностранную валюту.

Таким образом, магазины duty-free могут появиться в городах Узбекистана. Власти республики полагают, что это будет способствовать развитию шопинг-туризма.