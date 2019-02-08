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Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан

Стала известна дата ответного визита главы ФРГ в Узбекистан

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Шавкат Мирзиёев пригласил своего немецкого коллегу посетить Узбекистан, и стало известно, Франк-Вальтер Штайнмайер приедет с визитом в мае этого года.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Визит Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан запланирован на май нынешнего года.

Как сообщает "Народное слово", об этом заявили в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Узбекистана.

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В конце января состоялся официальный визит Шавката Мирзиёева в Германию, в ходе которого президент встречался, в частности, со своим немецким коллегой. На встрече узбекский лидер пригласил Штайнмайера посетить Узбекистан с ответным визитом.

Федеральный президент заявил, что готов посетить республику весной этого года.

Отметим, что итогом визита Мирзиёева в ФРГ стали свыше 80 подписанных договоров.

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Стороны договорились в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда долларов. Также частные компании государств заключили контракты на сумму более 8 миллиардов евро (или более 9 миллиардов долларов США).

Теги:
официальный визит, Шавкат Мирзиёев, Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, Узбекистан



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